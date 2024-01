Recenzja Bukmachera Dla Graczy Z Polski”

Przegląd Bukmacherów Dla Polskich Klientów

Linki carry out pobrania znajdują się w głównym menu kasyna. W kasyno Mostbet można również znaleźć wiele raffgier z natychmiastowymi wygranymi. W tym dziale” “znajdują się najbardziej znane gry karciane, the także domino we inne gry hazardowe. Kasyno pojawiło się w MostBet jako dodatek, ale stopniowo stało się pełnoprawnym, popularnym kierunkiem zakładów. Bonusy te nie anulują standardowych bonusów powitalnych. Zapisz moje dane, adres mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.

Bukmacher koncentruje się na piłce nożnej, strona śledzi wszystkie ważne wydarzenia – mecze, mistrzostwa, spotkania lokalne, Premier Little league.

Oprócz automatów dostępne są gry w ruletkę i gry karciane (bakarat, poker, blackjack) oraz gry na żywo z krupierami na żywo.

Obecnie oprogramowanie MostBet perform gier kasynowych on the internet jest w pełni przystosowane do działania na urządzeniach mobilnych.

Nie można wypłacić więcej niż kwota ostatniego depozytu.

Firma samodzielnie wybiera wysokość we rodzaj zachęty.

Musisz wybrać wydarzenie, zdecydować o rynkach i wynikach oraz sprawdzić szanse. Biuro bukmacherskie Mostbet charakteryzuje się doskonałą optymalizacją. Oznacza to, że kupony są rejestrowane watts tym samym czasie. Daje to przewagę, jeśli chcesz uzyskać najlepsze kursy em kilka minut przed końcem połowy. Pieniądze przekazane przez bukmachera obstawiającemu jako added bonus są wpłacane na konto bonusowe. Użytkownik otrzymuje 250 freespinów na gry kasynowe pod warunkiem dokonania depozytu w wysokości 25 zł lub więcej w ciągu tygodnia od” “rejestracji.

Dział Obsługi Klientów Mostbet

Przyciąga uwagę tysięcy graczy na świecie przez wysokiej jakości platformę z grami hazardowymi online. Jeśli dopiero poznajesz stronę MostBet, pierwszą rzeczą, o której chcesz prawdopodobnie wiedzieć, są sposoby wypłacania pieniędzy. Wystarczy skontaktować się z wykwalifikowaną obsługą klienta, a trouble zostanie szybko rozwiązany. Nie, Mostbet nie und nimmer oferuje transmisji em żywo wydarzeń sportowych. Zakłady zwykłe i actually giełda zakładów Mostbet to dwa różne typy zakładów, które działają na różne sposoby mostbet casino.

Na szczególną uwagę zasługuje sekcja zakładów sportowych.

Dodatkowo Mostbet oferuje różne promocje i oferty zwiększające przyjemność z obstawiania.

Przegląd obejmuje nie wy??cznie Mistrzostwa najwyższego poziomu, ale także lokalne zawody wśród amatorów.

Trzeba tylko dać mu pozwolenie na wprowadzanie zmian. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, ikona pojawi się na Twoim wyświetlaczu. Należy pamiętać, że jest tylko kilka regionów, w których można pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepu. Zanim zdecydujesz się na pobranie aplikacji Mostbet, musisz zrozumieć, dlaczego potrzebujesz aplikacji. Bukmacher koncentruje się na piłce nożnej, strona śledzi wszystkie ważne wydarzenia – mecze, mistrzostwa, spotkania lokalne, Premier Little league. Tak, Mostbet obsługuje mobilne aplikacje dla systemów Android i iOS.

Co Oferuje Kasyno Mostbet W Polsce

Aktywacji prezentu można dokonać po zalogowaniu się do Mostbet. Zarejestrowane kupony są wyświetlane watts osobnej tabeli. Użytkownicy mogą śledzić postępy w grze i actually wykonywać różne operacje na swoich zakładach.

Reszta bonusów, zarówno na zakłady sportowe, jak i actually na zakłady t kasynie, dostępna jest w zakładce Promocje i Bonusy.

Lub, jak w przypadku rejestracji se smartfona w Mostbet, aplikacja wybranego portalu społecznościowego.

Bukmacher ustala kursy i actually możesz obstawiać zakłady po tych kursach.

Poczuj dreszczyk emocji związany z grą w kasynie na żywo z . naszymi zweryfikowanymi krupierami na żywo, którzy prowadzą transmisje mhh żywo. Weryfikacja to proces sprawdzania tożsamości, którego może wymagać administracja portalu. Zazwyczaj ma miejsce, gdy klient próbuje wypłacić” “znaczną sumę ze swojego konta. Procedura tag polega na przesłaniu skanu lub zdjęcia paszportu do osobistego profilu na MostBet. Bez jej zakończenia nie będzie możliwe wypłacenie wygranych pieniędzy.

Funkcje Aplikacji Mostbet Em” “androida

Ponadto, możesz znaleźć kody promocyjne na różne bonusy w mediach społecznościowych Mostbet, jako prezent urodzinowy oraz t wiadomościach e-mail. Dla większości systemów płatności na tym samym ekranie znajduje się przycisk FAQ, po kliknięciu którego można przeczytać informacje um tej metodzie wpłaty. W osobnym FREQUENTLY ASKED QUESTIONS na stronie internetowej wyjaśnione są wszystkie opcje, jakie masz do dyspozycji przy dokonywaniu depozytu watts MostBet. Informacje są aktualizowane na bieżąco, aby odzwierciedlić aktualną sytuację z systemami płatności w Polsce lub w wybranym przez gracza kraju. Ogólnie rzecz biorąc, strona jest wyj?tkowo przyjazna dla użytkownika. Nawet dla nowicjusza łatwo jest zrozumieć podstawowe funkcje.

Aby rozwiązać ten issue, wystarczy podzielić aplikację na kilka wniosków.

Użytkownicy jako pierwsi otrzymują informacje o dostępnych internet marketing bonusach i sposobie ich prawidłowego obchodzenia się z nimi.

Wersje demo są dostępne praktycznie dla wszystkich automatów, niektórych ruletek, loterii, szybkich i karcianych raffgier.

Jeśli Twój zakład wygra, otrzymasz pieniądze od osoby, która postawiła przeciwko Tobie.

Następnie użytkownik powinien wybrać program płatności, określić kwotę do przelewu i potwierdzić transakcję. Zwykle można je zobaczyć w weekendy, gdy rozgrywane są wszystkie najważniejsze turnieje. Aby postawić taki zakład, wystarczy przejść carry out Ekspresu dnia, kliknąć na niego, po czym wydarzenia zostaną automatycznie dodane perform kuponu. Otwórz żądany tryb gry i wybierz dyscypliny sportowe i mistrzostwa.

Bonusy W Aplikacji Em Ios

Nie mother potrzeby instalowania żadnego oprogramowania klienckiego em komputerze. Informacje um RTP są dostępne w tabelach wypłat i sekcjach pomocy dołączonych do automatów. Na stronie nie und nimmer ma danych dotyczących raportów niezależnych audytorów i rzeczywistych wartości zwrotów. MostBet posiada program Responsible Gaming mający na celu walkę z oszukiwaniem klientów.

Kursy i systemy zakładów na żywo są łatwiejsze do przygotowania, ponieważ kursy nie zmieniają się tak szybko, grunzochse online.

Po prostu nie znają zasad, które powinni przeczytać podczas rejestracji konta.

Przemyśl różne metody płatności i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada, kiedy chcesz wypłacić pieniądze z . MostBet.

Ta ostatnia in order to zbiór najpopularniejszych watts danym momencie wydarzeń, niezależnie od czasu i dyscypliny sportu.

Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą zaktualizowaną politykę prywatności.

W przypadku opóźnień w płatnościach należy skontaktować się z zespołem wsparcia za pośrednictwem jednego z dostępnych obecnie kanałów komunikacji. Nasza całodobowa obsługa klienta Mostbet online za pośrednictwem czatu mhh żywo, poczty elektronicznej i telegramu zapewnia szybką pomoc watts razie potrzeby. Dodatkowo Mostbet oferuje różne promocje i oferty zwiększające przyjemność z . obstawiania. Nasze zaangażowanie w satysfakcję klienta oraz różnorodna oferta czynią nas najlepszym serwisem bukmacherskim watts Polsce. Należy podkreślić, że MostBet nigdy nie blokuje kont utytułowanych graczy bez uzasadnionego powodu.

Rejestracja I Actually Weryfikacja Na Stronie Internetowej

Naszym użytkownikom oferujemy zakłady przedmeczowe i zakłady mhh żywo. Najważniejsze wydarzenia dnia z punktu widzenia bukmachera są wyświetlane na ekranie głównym. Granie t Mostbet jest bardziej odpowiednie dla początkujących lub amatorskich graczy, ponieważ widełki zakładów na żywo albo obiecujące korytarze niecz?sto są tutaj pomijane. Bukmacher Mostbet wystawia tylko kursy, które mają żelazne uzasadnienie.

Jeśli Twój zakład wygra, otrzymasz wypłatę na podstawie otrzymanych kursów.

MostBet może konkurować z czołowymi międzynarodowymi bukmacherami, uzyskując przy tym obiektywną przewagę pod względem pewnych aspektów.

Nasz zespół doświadczonych agentów zapewnia szybką reakcję, zapewniając bezproblemową obsługę naszej platformy.

Mostbet dostępne są wersje demo niektórych gier bez konieczności rejestracji i depozytu. Wersje demo są dostępne praktycznie dla wszystkich automatów, niektórych ruletek, loterii, szybkich i karcianych raffgier. Aby uruchomić trial, wystarczy raz kliknąć na podgląd gry, a następnie kliknąć „Graj za darmo”. Automaty cieszą się popularnością wśród wielu graczy Mostbet.

Mostbet Bonusy

Po wybraniu konkretnej dyscypliny sportu, można posortować listę zakładów według mistrzostw, lig i krajów. Działa w 93 krajach, a strona internetowa i oficjalne aplikacje na telefony komórkowe przetłumaczone są na 25 języków. Bukmacher umożliwia obstawianie niemal wszystkich dyscyplin sportowych i cybernetycznych.

Umożliwia about korzystanie z różnych filtrów, przeprowadzanie testów, szukanie pomocy oughout specjalistów itd.

Oznacza to, że Klient zaakceptował Regulamin biura bukmacherskiego i wyraził zgodę na otrzymywanie mailingów promocyjnych.

Nawet dla nowicjusza łatwo jest zrozumieć podstawowe funkcje.

Posiada prosty, przyjazny design and style, wygodne sortowanie sekcji.

Nasza całodobowa obsługa klienta Mostbet online za pośrednictwem czatu mhh żywo, poczty elektronicznej i telegramu zapewnia szybką pomoc watts razie potrzeby.

Cała zabawa hazardowa w MostBet może być uruchomiona dzięki aplikacji mobilnej, a grać i obstawiać można z każdego miejsca na świecie.

Jednak w Globalnej sieci można znaleźć również negatywne recenzje. Zazwyczaj wynikają one z . błędów popełnianych poprzez samych użytkowników. Po prostu nie znają zasad, które powinni przeczytać podczas rejestracji konta. Należy przypomnieć, że choć rekompensata za przegrany zakład to miła rzecz, to znacznie lepiej jest otrzymać zasłużoną wygraną. Aby dokonać właściwego wyboru, zalecamy zapoznanie się z . profesjonalnymi prognozami sportowymi – można jou przeczytać na naszej stronie internetowej za darmo. Poniżej odwiedzający lustra Mostbet apresentando muszą wprowadzić captcha, a także sprawdzić dwie kolumny.

Jak Zalogować Się Do Oficjalnej Strony Po Rejestracji

Według dostępnych danych, każdego miesiąca ponad 7 tysięcy graczy z Europy Wschodniej woli pracować z MostBet przez lustro. Mobilna wersja ma nieco inny wygląd, company czasami wprowadza graczy w błąd. Nie wpływa to jednak?e w żaden sposób na funkcjonalność – od wersji mobilnej konto zasilane jest w takich samych limitach i mhh zasadach jak mhh oficjalnym portalu projektu. Aby otrzymać reward powitalny, musisz dokonać wpłaty nie później niż 7 dni po rejestracji. Zostaniemy przeniesieni do sekcji wyboru systemu płatności, kart bankowych lub portfeli elektronicznych.

Bonusy w aplikacji MostBet dla Androida są dostępne w takim samym zakresie jak w odpowiedniku mhh iOS czy na” “oficjalnej stronie.

Po tym wszystkim wystarczy uruchomić plik wykonywalny mhh telefonie, an upon zajmie się resztą instalacji.

Podobały mi się transfery zawodników – Perdue, Laporte, Joan, Juzez, Garman, Juventus.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja za pomocą dowodu tożsamości.

Rzeczywiste kopie stron internetowych MostBet są udostępniane na kanale Telegram.

Tylko waga programu na Androida jest nieco większa, podczas gdy aplikacja em smartfony od The apple company lekko wygrywa szybkością.

Z drugiej strony, w giełdzie Mostbet możesz obstawiać zakłady przeciwko innym osobom, a nie przeciwko bukmacherowi. Giełda zakładów Mostbet Polska dopasowuje osoby o odmiennych poglądach oraz zarządza pieniędzmi i kursami. Jeśli Twój zakład wygra, otrzymasz pieniądze od osoby, która postawiła przeciwko Tobie. Śledź naszą stronę z promocjami, aby uzyskać najnowsze oferty, w tym kod promocyjny Mostbet 2023. Kursy i systemy zakładów na żywo są łatwiejsze carry out przygotowania, ponieważ zajecia z nie zmieniają się tak szybko, jak online. Wszystko, co musisz zrobić, to be able to dowiedzieć się z wyprzedzeniem, na które wydarzenia zamierzasz postawić.

Opinie Um Mostbet

W naszej recenzji obiektywnie rozkładamy ofertę oraz zalety i wady tej marki. Poniżej opisaliśmy najbardziej znane sporty w naszym serwisie bukmacherskim Mostbet. Obstawianie zakładów w Mostbet English możesz rozpocząć wpłacając minimalną sumę 160 zł.

Użytkownik musi mieć na swoim saldzie co najmniej 20 zł.

Kasyno posiada również licencjonowane automaty, corp jest dużym plusem dla fanów.

Jest tu ogromny wybór klasycznych slotów – setki gier unces oryginalną oprawą wizualną i dźwiękową, z . wielu gatunków.

Na planszy gry mogą również pojawiać się dodatkowe symbole, które zastępują podstawowe, otwierają rundy bonusowe lub zwiększają mnożnik zakładu.

Połączenie z . infolinią Mostbet nie und nimmer zajmie ci dużo czasu, nawet jeśli masz do czynienia z poważnym k?opotem.

Strona jest licencjonowana, dzięki nowoczesnemu systemowi szyfrowania dane cappera są bezpieczne, poza zasięgiem osób trzecich. Możesz oglądać mecze według krajów, wybierając je z listy z nazwami. Sekcja „Piłka nożna”/”Kluby” – znajdująca się nad tabelą z wydarzeniami, możesz wybrać „NA ŻYWO” i „Linia” – aby zawęzić wyszukiwanie. Lub według nazwy zespołu – rodzaj zawodów poprzez pasek wyszukiwania. Darmowa gra w kasynie MostBet jest możliwa na wersjach demonstracyjnych slotów, zbliżonych funkcjonalnością do automatów unces zakładami za prawdziwe pieniądze. Stały bywalec sekcji Kasyno skarży się na powolność obsługi klienta, alcohol opowiada też u swojej wielkiej wygranej.

Tabela Porównawcza Sposobów Uzupełnienia Konta Gry W Mostbet

Po pobraniu, instalacja aplikacji rozpocznie się automatycznie. Jednak dla otrzymania najlepszego bonusu t kasynie zaleca się dokonanie wpłaty em kwotę od 55 PLN. Aby otrzymać bonus, należy postawić łącznie co najmniej 100 PLN.

Na początku, podejrzany o przestępstwo może mieć anulowane zakłady lub ograniczone wypłaty.

W tym celu należy postawić kwotę 45 razy większą od wartości bonusu w automatach i actually grach z krupierami na żywo.

Dla większości systemów płatności na tym samym ekranie znajduje się przycisk FAQ, po kliknięciu którego można przeczytać informacje o tej metodzie wpłaty.

MostBet stworzył aplikacje mhh telefony komórkowe z . systemami operacyjnymi iOS i Android, które również pozwalają bezpiecznie wybrać najlepszą ofertę bonusową.

Z drugiej strony, w giełdzie Mostbet możesz obstawiać zakłady przeciwko innym osobom, a nie przeciwko bukmacherowi.

Bonus z kodem promocyjnym można zrealizować w dziale Promocje. Aplikacja jest kompatybilna ze wszystkimi smartfonami unces systemem Android wydanymi od 2015 roku. Deweloperzy regularnie aktualizują aplikację, eliminując błędy i inne usterki. Oprogramowanie nie jest dostępne w oficjalnym sklepie Play Market; można je pobrać tylko ze strony internetowej Mostbet. Bonusy w aplikacji MostBet dla Androida są dostępne w takim samym zakresie grunzochse w odpowiedniku em iOS czy em” “oficjalnej stronie. Ponownie, watts tej chwili nie ma specjalnego bonusu za pobranie aplikacji.

Problemy Z Aktywacją Mostbet Bonusy: Rozwiązania

Bonus można otrzymać zarówno mhh gry w kasynie, jak i mhh zakłady. Istnieje możliwość odmowy przyjęcia któregokolwiek z bonusów. Jeśli są dostępne, można również wpisać kod promocyjny Mostbet. Wymóg obrotu wynosi x5 dla zakładów sportowych, x60 dla kasyna (darmowe obroty). MostBet posiada szeroki i actually szczegółowy system bonusowy, ceniony głównie poprzez początkujących graczy. Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z hazardem online, kasyno oferuje najwięcej różnych ofert promocyjnych.

Aby uruchomić jedną z gier em żywo, należy przejść do głównego menu i wybrać opcję „Kasyno na żywo”.

Co więcej, dla poszczególnych dyscyplin widzimy zarówno najbardziej „głośne” imprezy, jak i ligi małomiasteczkowe.

Nie, aplikacja MostBet łączy w sobie zakłady sportowe i kasyno online jednocześnie.

W związku unces tym procedura uzupełniania konta jest podobna.

Na stronie mostbet nie ma totalizatora, ponieważ od 2020 roku obowiązuje ogólny zakaz TOTO dla zakładów online watts Polsce. Indywidualne bonusy w lustrze oficjalnej strony Mostbet mogą być używane t trybie na żywo. Odnosi się to perform częściowego ubezpieczenia” “zakładów i sprzedaży, które można dokonać przed wydaniem kuponu. Jeśli użytkownik stwierdzi, że jego Prognoza nie und nimmer działa, a wynik jest zbliżony carry out negatywnego, może sprzedać swój zakład z góry. Wartość może być taka sama jak cena samego kuponu lub nawet wyższa o par? punktów. Dlatego nawet w tym przypadku gracz ma możliwość zarabiania.

Przegląd Serwisu Mostbet

Jest taka sama jak oficjalna strona internetowa, ze wszystkim, co się z nią wiąże. Albo przez wspomniany wyżej AppStore, sincero przez oficjalną stronę projektu. Wszystkie dane są chronione nowoczesnymi protokołami – SSL i TLS, company zapobiega ryzyku phishingu i innych naruszeń.

W recenzji ujawnimy sekrety popularności tego bukmachera i poznamy cechy jego pracy.

W przypadku Polski nie istnieje oddzielna, dedykowana strona internetowa z odrębnym adresem.

Musisz zezwolić na instalację z . nieznanych źródeł w ustawieniach.

Nie ma żadnych bonusów bezpośrednio dla obstawiających przez aplikację.

Oto kilka prawdziwych opinii klientów mhh” “temat omawianego bukmachera. Zespół MostBet wykonał ogromną pracę w zakresie rozwoju serwisu, rozbudowy funkcjonalności strony oraz poprawy systemu bonusowego. MostBet zapewnia również opcje ubezpieczenia zakładów lub ich odkupienia – jeśli zdecydujesz się zabezpieczyć swoje ryzyko w bardziej tradycyjny sposób. Bonus bez depozytu watts MostBet wynosi 100%, czyli uzupełnili depozyt o 700 zł, otrzymali 1500 zł. W tym samym czasie, przy kwocie ponad 70 zł, klient otrzymuje darmowe spiny w wysokości 200 jednostek. Najbardziej „smaczna” kategoria biura bukmacherskiego.

Jakie Gry Są Dostępne W Kasynie Online Mostbet Pl

Dzięki temu użytkownicy uznają to miejsce za najlepszą platformę do nauki hazardu t internecie. Co więcej, ten system premiowy dotyczy zarówno zakładów, jak i kasyn online. Są in order to zakłady na wydarzenia w świecie konkurencyjnych gier online. Regularnie odbywają się mecze w takich grach jak Counter-Strike, Dota 2, League of Legends czy Valorant.

W naszej recenzji obiektywnie rozkładamy ofertę oraz zalety i wady tej marki.

Po wybraniu konkretnej dyscypliny sportu, można posortować listę zakładów według mistrzostw, ligi i krajów.

Przyjrzymy się jakie korzyści daje graczom to oprogramowanie, jak proces pracy z nim różni się od gry przez stronę internetową czy wersję mobilną.

Nie oznacza in order to jednak, że operator nie oferuje funkcji bonusowych.

Firma zlicza sumę wszystkich pięciu zakładów we przyznaje 50% zarobionej kwoty.

Po zakończeniu rejestracji należy zalogować się, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Trzeci sposób – rejestracja przez adres e-mail, koniecznym będzie potwierdzenie konta za pomocą linku, który zostanie wysłany na Twój adres e-mailowy. Przed uzupełnieniem, a także wypłatą środków carry out MostBet, musisz przejść procedurę rejestracji. MostBet znajduje się t pierwszej dziesiątce liderów w branży hazardu.

Metody Płatności

W sloty można grać nie tylko unces konta głównego, alcohol także z konta demo (za darmo). Dzięki temu możesz zapoznać się z interfejsem każdej gry, bezpiecznie dla swojego depozytu. W MostBet dostępnych jest ponad stu dostawców gier hazardowych online. Często bukmacherzy, którzy mają w swoim składzie kasyna, opóźniają wypłatę wygranych swoich użytkowników nawet nie o godziny, ale u całe dni.

Z kolei strona internetowa MostBet prezentuje wiele sportów, co więcej, każdy z nich często zawiera szereg kategorii wewnętrznych.

Przyjrzymy się również wszystkim funkcjom związanym z rejestracją.

Jeśli za pobranie pobierane są opłaty poprzez jakąkolwiek stronę partnerską, to jesteś na fałszywej stronie.

Mostbet dostępne są wersje demo niektórych gier bez konieczności rejestracji i depozytu.

Użytkownik będzie zobowiązany do określenia regionu i waluty oraz wyrażenia zgody mhh przetwarzanie danych. Na końcu będziesz musiał wyrazić zgodę mhh przetwarzanie danych i actually, jeśli to konieczne, wprowadzić kod promocyjny. Możesz aktywować swój profil, klikając na link w e-mailu. Użytkownicy zwracają uwagę na fajną funkcjonalność strony, szybkie wsparcie i dobre zajecia z.

Strona Mobilna Mostbet

Multi dnia to be able to specjalnie skompilowana prasa od Mostbet, mhh którą można postawić zakład. Jest to be able to codzienne multi, a new czasami zobaczysz kilka z nich w ciągu jednego dnia, pod warunkiem, że jest wiele różnych gier do obstawienia. Oferowane są najpopularniejsze sporty, takie jak piłka nożna, hokej, koszykówka i siatkówka. Jednocześnie dostępne są bardziej egzotyczne sporty, takie jak rugby, snooker, badminton, piłka wodna i inne.

MostBet to uczciwe biuro, co potwierdza nasza uważna analiza systemu uzupełniania/wypłacania środków circumstance tego bukmachera. Nie było niezrozumiałych „zamrożeń” transakcji, problemy z . reguły wynikają wy??cznie z usług płatniczych, z których korzystają lepsi. Klikamy na niego, powstaje wniosek o zamówienie, wskazujemy kwotę. To wszystko, wniosek o wypłatę pieniędzy do MostBet jest zakończony. Mirror to kompletny klon witryny, który używa” “tych samych danych serwera co oryginał.